Man beachte, dass der Index mit dem Erreichen dieses Bereichs den Bereich des Ausbruchs nach oben aus der jüngsten Handelsspanne zwischen dem 50%- und dem 61,8%-Retracement realisiert habe. Im Falle eines Ausbruchs über die oben genannte Widerstandszone in der Nähe des 78,6%-Retracements könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Swing-Bereichs von 15.950 Punkten ausdehnen, der nur einen Hauch unter den Allzeithochs liege. Da heute am Vormittag in Europa keine wichtigen Daten veröffentlicht würden, könnte der DE30 am Abend volatiler werden, wenn große US-Unternehmen wie Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) oder Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) ihre Zahlen veröffentlichen würden.



Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) habe für Q1-Q3 2021 einen Umsatz von 2,88 Mrd. Euro gemeldet, 6,7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das organische Umsatzwachstum habe 9,2% im Jahresvergleich erreicht. Das Unternehmen halte an seiner Prognose für die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr fest und erwarte weiterhin eine Marge von über 21%. Die Prognose für das organische Umsatzwachstum für das Gesamtjahr sei jedoch auf 9% angehoben worden, nachdem sie zuvor bei 7% gelegen habe. Die mittelfristigen Prognosen seien unverändert gelassen worden und das Unternehmen rechne weiterhin mit einem Umsatz von 5,5 bis 6,0 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2025.



Die KION GROUP (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888) habe für das 3. Quartal einen Umsatz von 2,57 Mrd. Euro gemeldet, was einem Anstieg von 24% gegenüber dem Vorjahr entspreche (vorher 2,53 Mrd. Euro). Das bereinigte EBIT sei um 44% auf 228,9 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr 212,8 Mio. Euro), die bereinigte EBIT-Marge habe 8,9% erreicht (Vorjahr 7,7%). Der deutsche Hersteller von Flurförderzeugen habe im 3. Quartal einen Auftragseingang von 3,11 Mrd. Euro verbucht. Die KION GROUP bestätige die Prognosen für das Gesamtjahr und erwarte weiterhin einen Umsatz von 9,7 bis 10,3 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBIT von 810 bis 890 Mio. Euro.



Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) habe die vorläufigen Ergebnisse für den Zeitraum Q1-Q3 2021 bekannt gegeben. Das Unternehmen habe gesagt, dass der Umsatz in diesem Zeitraum 425 bis 435 Mio. Euro erreicht habe, während das bereinigte EBITDA 68 bis 72 Mio. Euro erreicht habe. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 360,4 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 76,9 Mio. Euro gehabt.



