Unternehmensnachrichten:



Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100), Europas größter Chiphersteller, habe erneut seine Umsatzprognose für 2022 angehoben, mit einer Umsatzprognose von 13,5 Mrd. Euro, die um 0,5 Mrd. Euro über der Prognose vom Februar gelegen habe, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal um 4% gegenüber dem Vorquartal gestiegen sei, da das Unternehmen von einer weltweiten Verknappung von Halbleitern profitiere.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices haben den heutigen Handelstag mit Kursverlusten begonnen und damit die Abwärtsbewegung vom Freitag fortgesetzt, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich würden rund 1% niedriger notieren, was auf die globalen Wachstumsprobleme in Verbindung mit den anhaltenden Lockdowns und strengen Gesundheitsbeschränkungen in China zurückzuführen sei.