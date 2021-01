In den USA hingegen seien die Börsen nach einem soliden Auftakt kaum in die Gänge gekkomen. Nachdem der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) kurz nach der Opening Bell noch ein neues Allzeithoch habe erreichten können, seien im restlichen Handelsverlauf weitere Impulse augeblieben. Mit der sich langsam dem Höhepunkt nähernden US-Berichtssaison hätten Marktteilnehmer eine vielzahl an Quartalszahlen zu verdauen gehabt, wobei so mancher langfristige Ausblick nicht völlig habe überzeugen können. Auch die Lage rund um die Pandemie sowie die Hürden, auf die das Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden im Senat stoße, hätten für keine wirkliche Kauflaune gesorgt. Am Ende habe es nur für den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zu einem Tagesgewinn gereicht, wohingegen Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen seien.



Die Ölpreise hätten es den US-Aktienmärkten gleichgetan und hätten sich ebenfalls kaum verändert. Wenig gefragt sei weiterhin Gold. Der Preis für die Feinunze habe immer wieder die Marke von USD 1.850 angestestet, habe sie jedoch knapp verteidigen können.



Am heutigen Handelstag würden die asiatischen Börsen ein gemischtes Bild zeigen. Die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden auf einen Handelsstart leicht unter den gestrigen Schlusskursen hindeuten. Im Fokus der Anleger werde allen voran die Sitzung der US-Notenbank stehen. (27.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem "ifo-Schock" am Montag gaben die europäischen Aktienmärkte am gestrigen Handelstag wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Getrieben vom starken Bankensektor und den Automobilherstellern hätten sowohl der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mehr als 1% im Plus geschlossen. Auch der heimische Aktienindex ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe fester gehandelt und eine Rückeroberung der Marke von 3.000 Punkten versucht, wenngleich diese im Handelsverlauf knapp gescheitert sei.