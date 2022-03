Unternehmensnachrichten:



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe angekündigt, mehr als 7 Milliarden Euro in Spanien zu investieren, um eine Lieferkette für Elektrofahrzeuge in dem Land aufzubauen. Volkswagen werde in ein Batteriewerk für Elektrofahrzeuge sowie in eine Reihe anderer Zulieferer investieren. Volkswagen plane, bis Ende 2030 sechs Batteriewerke für Elektrofahrzeuge in Europa zu errichten.



Maßnahmen der Analysten



- Goldman Sachs stufe LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) auf "neutral" herab. Kursziel werde auf 44,00 Euro gesetzt.



- Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) vom Bankhaus Metzler auf "kaufen" hochgestuft. Kursziel werde auf 104,00 Euro gesetzt. (23.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte begannen den heutigen Handel mit Kursgewinnen, gaben diese jedoch wieder ab, so die Experten von XTB.Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) sei der einzige große europäische Index, der sich über Wasser halte und heute 0,3% höher notiere. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) sei einer der größten Nachzügler, da er bei Redaktionsschluss über 0,7% falle.Das deutsche ifo-Institut habe eine aktualisierte Reihe von Wirtschaftsprognosen veröffentlicht. Das ifo-Institut erwarte, dass das deutsche BIP-Wachstum in diesem Jahr 2,2 bis 3,1% erreichen werde, während es in der Dezember-Prognose noch bei 3,7% gelegen habe. Gleichzeitig sei die Inflationsprognose für 2022 auf 5,1 bis 6,1% angehoben worden, gegenüber 3,3% in der Dezember Prognose. Hauptgrund für die Verschlechterung der Prognosen sei natürlich die russische Invasion in der Ukraine, die die europäischen Lieferketten empfindlich gestört habe. Die Prognosen könnten sich weiter verschlechtern, sollte die EU ein vollständiges Verbot russischer Energierohstoffe durchsetzen.