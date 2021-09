Unternehmensnachrichten



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe beschlossen, die Arbeitszeit in seinem Werk in Wolfsburg zu verkürzen, da es zu Engpässen bei automobilen Halbleitern komme. Die Kurzarbeit werde bis Mitte Oktober andauern.



Einschätzungen von Analysten:



- Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) werde von der DZ BANK mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel sei auf 100 Euro gesetzt worden.



- Stifel stufe NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 37 Euro gesetzt worden. (30.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sind heute höher in den Handel gestartet, haben aber bereits einen großen Teil der Gewinne wieder abgegeben, so die Experten von XTB.Dennoch würden die meisten Blue-Chip-Indices Europas im Tagesverlauf im Plus notieren. Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) gehöre mit einem Plus von 0,6% zu den Outperformern, während der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1% underperforme.Die Veröffentlichung der Inflationsdaten für September aus den europäischen Ländern sei ein wichtiger Punkt im heutigen Kalender. Die französischen Daten vom Vormittag seien etwas schwächer ausgefallen als erwartet - 2,1% gegenüber 2,2% im Vorjahresvergleich. Dennoch sei dies eine Beschleunigung gegenüber den 1,9% im August gewesen. In Italien habe der Wert bei 2,6% gelegen gegenüber 2,4%, die erwartet worden seien, und sei von 2,0% angestiegen. Dies sei eine erhebliche Beschleunigung und ein deutlicher Anstieg, ähnlich wie bei den gestrigen spanischen Inflationsdaten. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf die deutschen Daten um 14:00 Uhr. Der Markt erwarte eine Beschleunigung von 3,9% auf 4,2% im Jahresvergleich. Die Inflation im Euroraum ziehe eindeutig an, aber die EZB werde wahrscheinlich keine schnellen Schritte unternehmen und lieber abwarten, ob sich ein Trend abzeichne.