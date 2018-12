Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Börsen gestern aus Respekt vor dem verstorbenen US-Präsident Bush geschlossen blieben, setzt der S&P 500 Future heute Morgen in Asien seinen Rückgang fort (-1,2%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dem würden auch die asiatischen Börsen mit Rückgängen von 1 bis 2% folgen, nicht zuletzt weil die Verhaftung einer Spitzenmanagerin des chinesischen Konzerns Huawei in Kanada auf Betreiben der USA neuerlich Sorgen bezüglich der weiteren USA-China Beziehungen schüre.



Für Europas Aktienmärkte würden die vorbörslichen Indikationen ebenfalls deutlich tiefere Eröffnungskurse erwarten lassen. Richtungsweisend werde heute das OPEC-Meeting in Wien für den Ölpreis (wobei die Abstimmung mit Russland erst morgen erfolgen dürfte): Nach dem 30%-igen Preisverfall scheinet weitgehend Konsensus für Produktionskürzungen zu herrschen, wichtig werde das Ausmaß: Für eine Marktstabilisierung bräuchte es eine Kürzung um mindestens 1 Mio. Fass, alles darunter wäre wohl eine Enttäuschung und würde den Ölpreis unter Druck setzen. (06.12.2018/ac/a/m)



