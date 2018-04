Hannover (www.aktiencheck.de) - Kräftig erholt präsentierten sich zuletzt die wichtigsten europäischen Aktienindices, so die Analysten der Nord LB.Eine Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten, insbesondere aus Deutschland, und Abschwächungstendenzen - auf allerdings immer noch sehr hohem Niveau - bei wichtigen Stimmungsindikatoren für Deutschland und die Euro-Zone hätten an den Börsen angesichts des im Vordergrund stehenden Themas "Protektionismus der USA" nur mäßige Beachtung gefunden. Allenfalls indirekt über die daraus resultierende schwächere Tendenz des Euro gegenüber dem US-Dollar sei in diesem Zusammenhang eine positive (und somit auf den ersten Blick etwas paradoxe) Auswirkung auf die Aktienkurse zu beobachten gewesen.In den kommenden Wochen dürften die Börsennotierungen vor allem weiter auf politische Signale vornehmlich aus den USA reagieren. Angesichts der Unberechenbarkeit von US-Präsident Trump werde dies voraussichtlich dafür sorgen, dass die Volatilität der führenden Indices auf einem erhöhten Niveau bleibe. Hinzu komme, dass auch das Zinsthema mit dem Näherrücken der nächsten Sitzung der EZB am 26. April und der US-Notenbank am 1. und 2. Mai auf der Tagesordnung bleibe. Wirtschaftsdaten von geldpolitischer Relevanz würden damit ebenfalls das Potenzial besitzen, die Aktienkurse spürbar zu bewegen. Als wesentliche Stütze für die Börsen sollte sich dagegen die nun beginnende Hauptversammlungs-Saison erweisen. In ihrem Verlauf werde über die Höhe der Dividenden beschlossen, die in diesem Jahr besonders reichlich an die Aktionäre fließen und für attraktive Dividendenrenditen sorgen würden. (Ausgabe vom 09.04.2018) (10.04.2018/ac/a/m)