Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die gute Stimmung an den Börsen setzte sich fort, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Aktien, Anleihen und Rohöl hätten weiter hinzugewonnen, angetrieben durch vorsichtige Zentralbanken und bessere Konjunkturdaten insbesondere aus den Schwellenländern. Davon hätten zyklische Aktiensektoren und -regionen profitiert. Europa habe sich damit in den letzten sechs Monaten leicht besser als die USA entwickelt - trotz Brexit-Unsicherheit, schwacher Konjunkturdaten und starken Abflüssen aus europäischen Aktienfonds. Die Marktteilnehmer würden auf die sich zuletzt abzeichnende Stabilisierung der chinesischen Volkswirtschaft und eine Verbesserung der europäischen Konjunktur setzen. Entspannungstendenzen im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die (vorläufige) Vermeidung eines harten Brexits hätten ebenfalls unterstützt. Das helfe den im Schnitt zyklischeren europäischen Aktien, insbesondere den europäischen Exportunternehmen. Die kommenden Konjunkturdaten müssten dieses Bild stützen, damit sich risikobehaftete Anlagen halten und weiter positiv entwickeln könnten.



In den USA habe die Berichtssaison für das erste Quartal Fahrt aufgenommen. Nachdem die Gewinnrevisionen zuletzt weiter negativ gewesen seien, würden Analysten für Q1 für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) einen Gewinnrückgang um 2% gegenüber dem Vorjahr erwarten. Wir sind etwas optimistischer und erwarten mit positiven Überraschungen letztlich nahezu unveränderte Gewinne, so Dr. Bernd Meyer weiter. In Europa sei hingegen nach den jüngsten Konjunkturdaten und noch höheren Gewinnerwartungen mit Enttäuschungen zu rechnen. Am heutigen Dienstag stehe der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen im Fokus. Am Mittwoch werde für China die Industrieproduktion für März sowie das BIP für Q1 veröffentlicht, von denen Signale für eine Wachstumsstabilisierung erhofft würden. Ob sich auch die europäische Wirtschaft stabilisiere, dürften die Einkaufsmanagerindices für Deutschland, Frankreich und die Eurozone am Donnerstag zeigen. Am gleichen Tag würden in den USA die Einzelhandelsumsätze und der Philadelphia FED Index veröffentlicht. Zudem finde das OPEC-Meeting statt. (Ausgabe vom 15.04.2019) (16.04.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



