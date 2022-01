Es gebe Appelle, die KGV-Werte wieder zu normalisieren und die Extreme wieder zusammenlaufen zu lassen. Dies wäre sicherlich möglich, wenn die Zinsen stark steigen würden, aber man sollte über die Debatte um Wachstums- gegen Substanzwerte hinausblicken und analysieren, warum es zu einer solchen Polarisierung gekommen sei.



Die Anleger würden in der Tat nach "Disruptoren" suchen, Unternehmen, die ihren Sektor auf den Kopf stellen könnten, oder zumindest das Wachstum und die Rentabilität ihres Sektors langfristig übertreffen könnten. Disruptoren hätten durch ihre Preissetzungsmacht, ein entscheidender Faktor in einer Inflationsphase, weiter Marktanteile hinzugewonnen, sodass sie naturgemäß ein Premium-Rating als historisch bedeutsame Akteure erlangt hätten. Die Prämie würde nur wegfallen, wenn ihr Wachstum durch neu in den Markt eintretende Unternehmen, ein anderes Wirtschaftsmodell oder regulatorische Maßnahmen gebremst würde.



Das "Winner-takes-all"-Syndrom beschränke sich nicht auf Mega Caps. In den letzten fünf Jahren habe man auch Small und Mid Caps in die Höhe schießen sehen. Vier Small Caps und 13 Mid Caps des Jahres 2016 würden jetzt zu den 100 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung der Eurozone zählen. Sartorius Stedim, einer der weltweit führenden Anbieter von pharmazeutischen Geräten, habe seine Marktkapitalisierung dank des strukturellen Wachstums im biopharmazeutischen Sektor in fünf Jahren von 5,5 Mrd. Euro auf 47 Mrd. Euro gesteigert. Dasselbe gelte für Teleperformance, den weltweit führenden Anbieter im Bereich des Kundenservices, der 2021 in den CAC 40-Index aufgenommen worden sei, nachdem er seine Ergebnisse in nur fünf Jahren vervierfacht habe.



Europas Small- und Mid-Cap-Universum sei in den letzten zwei Jahren durch rund 100 Börsengänge verstärkt worden. Es repräsentiere nun ein breites Spektrum innovativer Nischenunternehmen, die den Markt übertreffen könnten. Für den MSCI EMU Small Cap Index werde ein Gewinnwachstum von 24% im Jahr 2022 erwartet, also deutlich mehr als für Large Caps. Dennoch sei er selten zu einem derart niedrigen Aufschlag gehandelt worden (5% im Vergleich zu einem historischen Durchschnitt von 23%).



Mehr als 90% der Fusionen und Übernahmen seit 1990 hätten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. Euro betroffen. Bei der gegenwärtigen Beschleunigung der Übernahmeangebote seien Small Caps die offensichtlichen Ziele.



Die Experten würden davon ausgehen, dass sich die starke Erholung europäischer M&A-Transaktionen im Jahr 2022 fortsetze. Der Cashflow sei auf Rekordhöhe, die Finanzierung sei noch immer günstig und die Unternehmen würden zusätzliche Wachstumshebel finden wollen, bevor sich das wirtschaftliche Umfeld wieder normalisiere. Industrieunternehmen würden auch nach externem Wachstum suchen, um die Integration voranzutreiben, eine Möglichkeit, Versorgungsprobleme zu umgehen.



Andere, wie IT-Unternehmen, würden in Fusionen und Übernahmen eine Möglichkeit sehen, den Personalbestand angesichts des Arbeitskräftemangels zu verstärken. Die Angebotsaufschläge von heute lägen bei mehr als 30% oder über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Ein Grund für diesen Anstieg sei die zunehmende Präsenz von Private-Equity-Fonds. Mit mehr als 2 Billionen US-Dollar an "trockenem Pulver", würden diese Fonds börsennotierte Unternehmen für weniger Geld als nicht börsennotierte Ziele kaufen.



All dies bedeute, dass europäische Aktien immer noch viele Chancen beim Stockpicking böten, aber nur so lange, wie man sich auf strikte Auswahlverfahren stütze, die eine Analyse der Wachstumsaussichten mit angemessene Bewertungen verbinde. (18.01.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - 2021 kam es bei europäischen Aktien zu einer Rückkehr der Kapitalzuflüsse, so Caroline Gauthier, Co-Head of Equities bei Edmond de Rothschild Asset Management.Die Anleger seien von der Stärke der Erholung und der berühmten TINA-Einstellung angezogen worden. Sie hätten sich auf ESG-Fonds konzentriert, deren Performance sich zuletzt als sehr vielversprechend gezeigt habe.Die Anleger hätten richtig gelegen. Die europäischen Märkte hätten im Jahr 2021 mit einem Plus von 16% gegenüber dem Niveau vor Covid zum Jahresende 2019 ein Allzeithoch erreicht. Die Performance sei dem Anstieg der Unternehmensergebnisse um 16% im Vergleich zu 2019 gefolgt. 2022 werde das Gewinnwachstum die Aktienmärkte erneut unterstützen.Europas Wirtschaft verfüge über die Mittel, um weiter zu wachsen: Der Konsum stütze sich auf eine Rekordsparquote, die Unternehmen müssten ihre Lagerbestände wieder auffüllen, die Konjunkturprogramme würden Wirkung zeigen und der Investitionszyklus beschleunige sich. Allerdings werde die Stärke der Erholung weitgehend davon abhängen, wie sich die Epidemie jetzt entwickele und wie gut die Wirtschaft inflationäre Spannungen aufnehmen könne.Wie in den USA, wo die Marktkapitalisierung von Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) jetzt höher sei als die aller sechs globalen Automobilhersteller zusammen, hätten zwei Aktien - die globale Luxusmarke LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) und ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4), der führende Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie - Rekordhöhen erreicht. Sie würden fast ein Viertel des Anstiegs auf dem europäischen Markt ausmachen.Die "Winner-takes-all"-Theorie ("Der Sieger bekommt alles") habe zu einer beispiellosen Markt- und Sektorstreuung geführt.