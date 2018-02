Amer Sports (ISIN: FI0009000285, WKN: 870547) sei ein gutes Beispiel, wie oberflächlich negative Daten ein Unternehmen in einem schlechteren Licht als gerechtfertigt erscheinen lassen würden. Die Aktien des finnischen Sportartikelunternehmens hätten sich 2017 unterdurchschnittlich entwickelt, da sich viele Anleger an den hohen Lagerbeständen in den USA gestört hätten. Sie hätten darin ein Zeichen für nachlassende Popularität der Marken und Arc'teryx gesehen, die in den USA bekannter als in Europa seien. Die Experten von AB glauben jedoch, dass dies der falsche Ansatz ist: Amer Sports wird in einen Topf mit amerikanischen Sportartikelhändlern geworfen, die angesichts großer Online-Konkurrenz zu viel Ware angehäuft hatten.



Unser Research kommt hingegen zu einem anderen Ergebnis, so die Experten von AB. Hohe Lagerbestände würden nicht etwa auf sinkende Marktanteile für Amer Sports hindeuten, sondern seien vielmehr ein Symptom des sich immer mehr in Richtung Onlinehandel entwickelnden Markts, was zu Verwerfungen beim Inventar geführt habe. Das Research der Experten erkenne gesunde Cashflows beim Unternehmen, und die Experten würden denken, dass sich die Lagerbestände letztlich generell auf einem neuen Niveau etablieren würden, was die Realität des Wandels hin zum Onlinevertrieb reflektiere.



Manchmal sähen Aktien nur hässlich aus, weil sie aus der falschen Gegend kämen. Die spanische CaixaBank (ISIN: ES0840609004/ WKN: A19JPD) etwa habe im vergangenen Jahr darunter gelitten, dass sie ihren Sitz in Barcelona habe. Man habe gefürchtet, dass die Wirren um die katalanische Unabhängigkeitsbewegung dem Kreditinstitut schaden könnten. Die Experten würden jedoch glauben, dass CaixaBank recht immun gegenüber lokalen politischen Ereignissen sei.



Mit einem Marktanteil von 18 Prozent sei CaixaBank die Nummer Eins unter Spaniens Geschäftsbanken. Im Zuge der fortschreitenden Gesundung der iberischen Wirtschaft nach einer langen Krise verbessere sich bei CaixaBank die Kreditqualität, die Margen würden steigen und die Finanzierungskosten würden fallen. Durch die starke Marktstellung profitiere die Bank überdurchschnittlich vom zusätzlichen Vertriebspotenzial von Versicherungen und Investmentfonds an ihre Privatkunden.



Der Unternehmensumbau von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) sei längst abgeschlossen, doch immer noch tue sich der Konzern schwer damit, seinen Ruf aufzupolieren. Viele Anleger würden noch immer glauben, dass Airbus unter dem schädlichen Einfluss der Regierungen Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Spaniens stehe. Doch die Eigentumsverhältnisse seien bereits 2012 bereinigt worden. Die Aktien des Unternehmens scheinen einem stetigen Abschlag zu unterliegen, meist sind sie 20 bis 30 Prozent günstiger bewertet als der Hauptrivale Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471), so die Experten von AB. Und das obwohl beide Unternehmen ähnliche Produkte an ähnliche Kunden zu ähnlichen Margen verkaufen würden.



Woher rühre diese extreme Negativeinschätzung? Die Experten von AB denken, dass dies mehr mit Produktzyklen zu tun hat als mit einer fundamentalen Schwäche von Airbus. Airbus stelle das größte zivile Langstreckenflugzeug der Welt her, den A350. Dieses Modell konkurriere direkt mit dem Dreamliner von Boeing. Boeing sei Airbus hier um einige Jahre voraus. Das bedeute, dass Airbus noch immer hohe Ausgaben für die Produktion des Jets habe und sich der Preis noch nicht stabilisiert habe. Das wiederum habe die Cashflows von Airbus erheblich negativ beeinflusst. Mit fortschreitendem Zyklus jedoch sollte sich dieser Trend umkehren.



Unternehmen zu finden, die oberflächlich unattraktiv, aber im Kern vielversprechend seien, sei nicht einfach. Doch nicht nur im Märchen würden sich hässliche Entlein manchmal in Schwäne verwandeln. Jene Anleger, die das rechtzeitig erkennen würden, dürften langfristig dafür belohnt werden. (Ausgabe vom 20.02.2018) (21.02.2018/ac/a/m)







