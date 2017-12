Auf dem alten Kontinent gehe es trotz der spannenden politischen Entwicklungen in Berlin aus Sicht der Finanzmärkte voraussichtlich weniger aufregend zu. Eurolands Einzelhandelsumsätze und das finale Wirtschaftswachstum mit Details für das dritte Quartal - beides am Dienstag - seien die Highlights. In Deutschland kämen am Mittwoch Auftragseingänge, am Donnerstag die Industrieproduktion und am Freitag die Handelsbilanz (alles für Oktober) hinzu.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Im zweiten Halbjahr wurden die Konjunkturdaten in den USA vom Markt klar unterschätzt. Für das Jahr 2018 unterschätzt er aus unserer Sicht das Wachstumspotential der Eurozone."



"Es muss sich jetzt zeigen, ob die Vorschusslorbeeren für die Steuerreform, die die Wall Street im November im Gegensatz zu Europas Aktienmärkten nach oben getrieben hat, gerechtfertigt waren."



"Weltweite Aktienindizes wie der MSCI World rennen von einem Allzeithoch zum nächsten. Der strukturelle Bullenmarkt bleibt intakt." (01.12.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street läuft von einem Rekord zum nächsten, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Zugleich würden Europas Aktienmärkte noch durchatmen. Während Eurolands Wachstumstrend aus Sicht der Merck Finck Privatbankiers unterschätzt werde, würden kommende Woche die USA noch mehr in den Fokus rücken. Denn neben der offenbar anstehenden Entscheidung zu Trumps Steuerreform stehe das Thema Verschuldungsobergrenze genauso wie eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten auf der Agenda.Am Montag kämen die Auftragseingänge der US-Industrie im Oktober, am Dienstag die entsprechende Handelsbilanz und der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor sowie am Freitag der Arbeitsmarktbericht - die beiden letztgenannten für November.