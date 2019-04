Hannover (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal hat sich die Konjunktur in der Eurozone wieder dynamischer präsentiert, so die Analysten der Nord LB.



Unterstützt von einer milden Witterung habe sich das BIP-Wachstum auf 0,4% Q/Q beschleunigt. Auch in Deutschland dürfte das Wachstum die meisten Pessimisten überraschen, die Analysten würden mit einer Quartalswachstumsrate von rund einem halben Prozent rechnen. Die Kakophonie aus Rezessions- und Untergangsszenarien sollte also wieder etwas leiser werden. Für eine Entwarnung sei es aber wegen der Schwäche in der Industrie und der globalen Risiken zu früh. Die Geldpolitik sei nicht gefordert, neue expansive Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur zu ergreifen, selbst im Falle eines verschärften Abschwungs läge der Ball eher im Feld der Fiskalpolitik. Die EZB werde aber ihren vorsichtigen Kurs fortsetzen und eine erste Zinserhöhung des Einlagesatzes nicht vor Mitte 2020 vornehmen. (30.04.2019/ac/a/m)



