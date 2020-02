Hannover (www.aktiencheck.de) - Im vierten Quartal 2019 hat sich die konjunkturelle Schwächephase in der Eurozone fortgesetzt, so die Analysten der NORD LB.



Enttäuschende Zahlen aus Deutschland, Frankreich und Italien hätten das BIP-Wachstum im gesamten Währungsraum auf nur noch 0,1% gegenüber dem Vorquartal gedrückt. Die Stimmungsindikatoren würden für die Industrie eine Bodenbildung signalisieren, so dass die gesamtwirtschaftliche Dynamik im laufenden Jahr wieder langsam zunehmen sollte. Für den kurzfristigen Ausblick stelle der Ausbruch von COVID-19 die große Unbekannte dar. Auch wenn eine globale Pandemie vermieden werden könne, seien zumindest temporär negative Auswirkungen für die Weltwirtschaft wahrscheinlich. Die erhoffte globale Erholung werde sich so weiter verzögern. Für die Eurozone würden die Analysten der NORD LB mit einem BIP-Wachstum von 1,1% im Jahr 2020 rechnen. Die EZB werde vor diesem Hintergrund ihre expansive Geldpolitik fortsetzen. (14.02.2020/ac/a/m)





