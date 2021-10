Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum hat im Vergleich zum Vorquartal leicht an Dynamik gewonnen, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland habe unter den vier großen EWU-Ländern im dritten Quartal 2021 ein durchweg positives Bild ergeben. An der Spitze habe Frankreich mit einem Wachstum von 3,0% qoq gelegen. Dahinter würden Italien (+2,6% qoq), Spanien (+2,0% qoq) und Deutschland (+1,8% qoq) folgen.Die europäische Konjunktur habe leicht an Schwung gewonnen im dritten Quartal. Damit sei der Euroraum auf Kurs, mehr als 5% im laufenden Jahr zu wachsen. Vor dem Hintergrund der starken Lieferkettenprobleme und der Corona-Entwicklung scheine aber eine Verlangsamung der Konjunkturdynamik im vierten Quartal unausweichlich. (29.10.2021/ac/a/m)