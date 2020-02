Hannover (www.aktiencheck.de) - Im vierten Quartal 2019 hat sich die konjunkturelle Schwächephase in der Eurozone fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.



Enttäuschende Zahlen aus Frankreich und Italien hätten das BIP-Wachstum im gesamten Währungsraum auf nur noch 0,1% gegenüber dem Vorquartal gedrückt. Aber auch in Deutschland dürfte die reale Wirtschaftsleistung im Schlussquartal allenfalls marginal gewachsen sein. Die Stimmungsindikatoren würden für die Industrie allerdings eine Bodenbildung signalisieren, sodass die gesamtwirtschaftliche Dynamik im laufenden Jahr wieder langsam zunehmen sollte. Für eine Änderung der Geldpolitik sei dies jedoch zu wenig, vor allem wegen der nach wie vor zu niedrigen Inflation, woran auch der temporäre Anstieg im Januar nichts ändere. Die EZB werde auf lange Zeit nicht von ihrer expansiven Geldpolitik abweichen. (31.01.2020/ac/a/m)





