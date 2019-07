Paris (www.aktiencheck.de) - Die nach wie vor extrem expansive Geldpolitik der EZB macht dem Euro zu schaffen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Euroschwäche dürfte anhaltenGut möglich, dass der jüngste Zinsschritt der australischen Notenbank nicht der letzte gewesen sei. Das Wachstum, das auch unter dem Handelskonflikt des wichtigen Partners China leide, komme nicht in Schwung; im ersten Quartal habe das BIP mit 0,4 Prozent einen geringeren Zuwachs verzeichnet als erhofft. Die Inflation weise mit einem Niveau von zuletzt rund 1,3 Prozent ein zu niedriges Niveau auf und die hohe Verschuldung der Privathaushalte belastet den Konsum. Dass die Notenbank den Leitzins in diesem Jahr noch einmal senke, sei aber dennoch keineswegs gewiss. Wahrscheinlicher erscheine indes, dass die EZB ihre ohnehin schon extrem expansive Geldpolitik nochmals lockere. Dass der Euro gegenüber dem im Fachjargon so genannten "Aussie" nachhaltig aufwerten werde, sei daher nicht unbedingt zu erwarten. (05.07.2019/ac/a/m)