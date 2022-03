Als sicher geltende Währungen wie der US-Dollar, der Japanische Yen oder der Schweizer Franken seien aufgrund des Vorfalls verstärkt gesucht worden. Der Euro sei im Gegenzug unter Druck geraten.



Neben dem Krieg in der Ukraine dürften Marktteilnehmer Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Blick haben. Die Regierung veröffentliche am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Angesichts der Geschehnisse in der Ukraine dürften die Daten aber weniger Beachtung als sonst finden.



In den USA habe am Donnerstag der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister auf dem Programm gestanden. Seitens der US-Notenbank FED habe sich zudem deren Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats geäußert. Am Vortag habe er die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA bestätigt, zugleich aber auf die hohe Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs hingewiesen.



Die Finanzmärkte würden laut Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank, damit rechnen, dass die EZB später und nicht so stark die Leitzinsen anheben werde. Der Euro gerate also von zwei Seiten unter Druck. Der US-Dollar werde wegen des Kriegs als sicherer Hafen gesucht und es würden die Zinserhöhungserwartungen in der Eurozone gedämpft, so Praefcke.



