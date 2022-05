Langfristig bleibe jedoch der Trend weg vom stationären, hin zum elektronischen Handel intakt. Daher dürfte sowohl Etsy als auch eBay nach den Kursabschlägen mit einem 23er KGV von 23 respektive 12 mittlerweile fair bewertet sein. Die Zeit von zweistelligem Wachstum scheine aber vorerst vorbei zu sein. Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Etsy-Aktie. (Analyse vom 05.05.2022)



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (05.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Nach dem schwachen Quartalsbericht von Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) seien auch andere E-Commerce-Aktien in Mitleidenschaft gezogen worden. Gestern hätten nun Etsy und eBay ihre Quartalszahlen präsentiert und es zeige sich, dass die Sorgen der Anleger berechtigt gewesen seien. Beide Unternehmen hätten bei der Prognose enttäuscht.Etsy habe für das erste Quartal einen Gewinn pro Aktie von 60 Cent, bei Umsätzen von 579 Millionen Dollar gemeldet. Damit seien die Erwartungen beim Gewinn getroffen und beim Umsatz leicht um vier Millionen Dollar übertroffen worden. Etsy habe folglich zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ein einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet.CEO Joe Silverman habe mitgeteilt, dass der Pandemie-Boom, welcher für beispielloses Wachstum im Online-Shopping gesorgt habe, erstmal vorbei sei. Daher erwarte man nur noch einstellige Wachstumsraten beim Bruttowarenvolumen. Trotz der aktuellen marktbedingten Unsicherheiten bleibe man langfristig aber sehr optimistisch.Silverman habe auch betont, dass der Streik der Händler wegen neuerlicher Erhöhung der Transaktionsgebühren keine großen Auswirkungen auf das operative Geschäft gehabt habe, da weniger als ein Prozent der Händler sich daran beteiligt hätten.CFO Rachel Glaser habe hinzugefügt, dass die Wachstumsverlangsamung beim Bruttowarenvolumen bereits seit Februar zu beobachten sei. Die hohe Inflation, die Wiedereröffnung der Wirtschaft und der Krieg in Ukraine hätten dazu beigetragen.Während Etsy im ersten Quartal noch einstellig habe wachsen können, habe der Konkurrent eBbay einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr um rund sechs Prozent auf 2,48 Milliarden Dollar verzeichnet - aber damit auch leicht über den erwarteten 2,46 Milliarden Dollar gelegen. Das Bruttowarenvolumen sei im ersten Quartal sogar um 20 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar gesunken. Beim EPS hätten die Erwartungen mit 1,05 Dollar um zwei Cent übertroffen werden können. Die operative Marge habe im ersten Quartal bei rund 28 Prozent gelegen.Auch eBay-CEO Jamie Iannone habe im Rahmen des Quartalsberichts von "makroökonomischem Gegenwind" gesprochen, der jedoch eBays langfristige Strategie, nachhaltiges Wachstum zu generieren, keinesfalls beeinträchtige.eBay gehe für das zweite Quartal von einem Umsatzrückgang von neun bis sieben Prozent auf 2,35 bis 2,4 Milliarden Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 0,87 bis 0,91 Dollar aus. Die Wall Street-Experten hätten zuvor Umsätze von 2,54 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 1,01 Dollar in Aussicht gestellt.Sowohl die Etsy- als auch die eBay-Aktien seien gestern nachbörslich mit einem Minus von rund elf respektive sieben Prozent abgestraft worden. Die komplette E-Commerce-Branche scheine derzeit eine gewisse Sättigung zu erfahren, was sich in den Geschäftsberichten der jeweiligen Unternehmen widerspiegele.