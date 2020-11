Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (29.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmen Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.E-Commerce-Aktien seien in den USA am Freitag wieder stark gefragt gewesen. Auch Etsy, die Plattform für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten und Künstlerbedarf, habe ein neues Allzeithoch erreicht. Schwung würden Analysen geben, dass die Umsätze am Black Friday neues Rekordniveau erreichen würden.Laut Adobe Analytics seien die Online-Ausgaben an Thanksgiving gegenüber dem Vorjahr um 22% auf ein neues Rekordniveau von 5,1 Mrd. USD gestiegen. Analysiert worden seien dabei die Websites und Transaktionen von 80 der 100 Top-US-Online-Einzelhändler.Mit den Zahlen bestätige sich der Trend, dass viele Kunden die Geschäfte meiden und ihre Geschenke für Weihnachten von der Couch aus bestellen würden. Knapp die Hälfte aller Käufe sei dabei bereits auf dem Smartphone durchgeführt worden. Adobe rechne nun damit, dass Black Friday und Cyber Monday die zwei umsatzstärksten E-Commerce-Tage der Geschichte würden.