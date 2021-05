Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

138,28 USD -10,00% (06.05.2021, 09:31)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

184,57 USD -2,06% (05.05.2021, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (06.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Etsy habe am Mittwoch nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021 vorgelegt. Das New Yorker Unternehmen habe sehr solide Zahlen präsentiert und beim Umsatz und beim Nutzerwachstum deutlich über dem Konsens gelegen. Die Anleger hätten sich allerdings an der verhaltenen Prognose des E-Commerce-Anbieters gestört. Die Etsy-Aktie reagiere mit Kursverlusten.Etsy habe ein gutes Zahlenwerk vorgelegt und ein starkes Kundenwachstum verbucht. Dass der US-Konzern beim Gewinn die Erwartungen nicht geschlagen habe, liege schlicht an der Tatsache, dass Etsy noch viel in den Plattform-Ausbau und Marketing investiere. Die konservative Prognose lasse dagegen Raum für positive Überraschung in Q2. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger könnten die Korrektur zum Kauf nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Etsy-Aktie: