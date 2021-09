DER AKTIONÄR habe in den vergangenen Tagen mehrfach auf die besondere technische Lage bei Ethereum (ETH) hingewiesen. Durch die Konsolidierung im August sei Druck aus dem Kessel gelassen worden und so habe die zuvor aufgebaute Überhitzung neutralisiert werden können.



Am gestrigen Nachmittag (MEZ) habe ETH nun seine Rally Richtung Allzeithoch fortgesetzt, als der Kurs den Widerstand bei 3.333 Dollar mit großem Momentum gemeistert habe. Im Anschluss sei es wie vermutet auch über den nächsten Widerstand bei 3.444 Dollar zügig hinausgegangen.



Jetzt habe ETH bereits die psychologisch wichtige 3.500 Dollar Marke zurückerobert - ein starkes Zeichen. Damit sei der Kurs nur noch rund 24 Prozent vom Allzeithoch bei 4.384 Dollar entfernt. Als nächstes Etappenziel würden die Anleger bereits die nächste runde Marke bei 4.000 Dollar ins Visier nehmen.



Nach der dreiwöchigen Verschnaufpause im August starte ETH zum Monatswechsel wieder durch. Die Kursgewinne in Höhe von zehn Prozent in nur zwei Handelstagen würden von der aktuellen Trendstärke zeugen, die den Kurs wohl auch weiter vorantreiben dürfte. (01.09.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Bullen haben zur Wochenmitte den Krypto-Markt weiter fest in der Hand und wieder notieren alle der Top 5 Coins am heutigen Mittwoch im Plus, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bei Ethereum steige eine besondere Party, nachdem der Kurs am gestrigen Dienstag den Ausbruch gemeistert habe. So gehe es jetzt bei der Monster-Rally weiter.