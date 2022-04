Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (25.04.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Nervosität der Anleger nehme seit Tagen zu und auch zum Wochenbeginn sei die Stimmung mies, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Weltweit würden insbesondere risikoreiche Assets einbrechen, wozu auch Kryptowährungen gezählt würden. Insbesondere bei Ethereum nehme der Abverkauf Fahrt auf und Anleger müssten jetzt auf diese Unterstützung hoffen.Seit dem Mehrmonatshoch vor rund vier Wochen bei 3.851 USD sei die Kryptowährung Ethereum (ETH) immer weiter abgesackt und habe mittlerweile über 21% an Wert verloren, nachdem auch die psychologisch wichtige 3.000-USD-Marke nur kurzfristig Halt geboten habe. Jetzt notiere der Preis an der Unterstützung bei der 2.800-USD-Marke.Die Verunsicherung der Marktteilnehmer sei deutlich spürbar und auch Kryptowährungen wie Ethereum stünden unter Druck. Die Volatilität werde auch die kommenden Tage hoch bleiben und weitere Kursverluste seien nicht auszuschließen. "Der Aktionär" bleibe jedoch langfristig positiv bei Bitcoin und Ether gestimmt, sodass mutige Anleger nach einer Stabilisierung einen Einstieg wagen könnten.