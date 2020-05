Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

108,60 EUR +0,88% (18.05.2020, 12:00)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext - Paris Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (18.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die EssilorLuxottica-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) von 112 Euro auf 113 Euro.Der Umsatz habe Q1/2020 moderat über der Analystenerwartung gelegen. Die Umsatzentwicklung sei in allen Segmenten und Regionen durch die COVID-19 bedingten Lockdown-Maßnahmen belastet worden. Die deutlichen Umsatzrückgänge, vor allem in Asien-Pazifik und Afrika und Europa, würden die Auswirkungen regionaler Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf die Geschäftsentwicklung widerspiegeln, infolge derer Einzelhandelsgeschäfte geschlossen und Produkteinführungen sowie Bestellungen verschoben worden seien.EssilorLuxottica habe nach wie vor keine neue Guidance für 2020 ausgegeben. Der Dividendenvorschlag für 2019 sei zurückgezogen worden. Unter der Voraussetzung einer soliden Geschäftsentwicklung in H2/2020, die nach Meinung des Analysten durch Lockerungen bei den regionalen Lockdown-Maßnahmen wahrscheinlich sei, ziehe der Vorstand den Vorschlag einer Sonderdividende in Betracht.Bei unveränderten Prognosen stuft Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die EssilorLuxottica-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 18.05.2020)Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:109,50 EUR +0,92% (18.05.2020, 11:02)