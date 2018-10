Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

Kurzprofil EssilorLuxottica:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (02.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die EssilorLuxottica-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF).Am 01.10. sei - nach vorheriger Revision des ursprünglichen Zeitplans - mit der Kapitalerhöhung (insgesamt 221 Mio. neue Essilor-Aktien) und die Einbringung der Anteile durch die Delfin S.a.r.l. (Investmentvehikel der Familie Del Vecchio; Mehrheitsaktionär von Luxottica) die Fusion mit Luxottica abgeschlossen worden. Heute beginne nach der Umfirmierung in EssilorLuxottica der Handel an der Euronext Paris mit ansonsten unveränderten Aktien-Stammdaten.EssilorLuxottica verfüge jetzt über 100% der Essilor-Anteile und zunächst 63% der Luxottica-Anteile. Ende Oktober starte das Umtauschangebot (ende am 27.11.) für die Minderheitsaktionäre von Luxottica. Final werde die Familie Del Veccio (über Delfin) an der Holding EssilorLuxottica einen Anteil von 31% bis 38% (Stimmrechte auf 31% begrenzt) halten und damit der größte Einzelaktionär sein. Am 22.10. würden die Unternehmen ihre noch separate Berichterstattung für Q3 2018 veröffentlichen.Die Fusion werte der Analyst als positiv, da sich beide Unternehmen sinnvoll ergänzen würden und das neue Unternehmen die führende Position im Weltmarkt für Brillen und Kontaktlinsen (Marktanteil: ca. 27%) einnehme. Insbesondere das Synergiepotenzial (Umsatz- und Kostensynergien von 400 bis 600 Mio. Euro p.a.; langfristige Effekte noch höher) sei überzeugend. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 4,15 (alt: 3,90) Euro; DPS 2018e: 2,00 (alt: 1,60) Euro; bereinigtes EPS 2019e: 4,55 (alt: 4,29) Euro; DPS 2019e: 2,20 (alt: 1,70) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie: