Lege man, erstens, vergleichbare Ereignisse in der Vergangenheit zugrunde, sei eine Wachstumsdelle während des Ausbruchs eines Virus nach dessen Eindämmung wieder weitgehend ausgeglichen worden. Beispielsweise nach dem Ausbruch des SARS-Virus: Die Einzelhandelsumsätze in China hätten sich kurzzeitig halbiert, bevor sie sich wieder kräftig erholt hätten, nachdem das Virus unter Kontrolle gebracht worden sei. Auch andere Wirtschaftsbranchen wie das Baugewerbe seien betroffen gewesen, hätten sich aber ebenfalls erholt, als sich das Tempo der Ausbreitung des Virus zu verlangsamen begonnen habe. Die Experten von Robeco würden diesmal mit einem ähnlichen Muster rechnen und keine größere Unterbrechung der globalen Zulieferketten erwarten.



Zweitens hätten vor dem Ausbruch des Virus zahlreiche Signale auf eine Erholung der Weltkonjunktur hingedeutet. So sei der globale Einkaufsmanagerindex im Produzierenden Gewerbe im Januar auf 50,4 Punkte gestiegen, den höchsten Stand seit April 2019. Auch der Citi Global Economic Surprise Index sei wieder nach oben geklettert, auf den höchsten Stand seit beinahe zwei Jahren. Das Exportwachstum in sehr offenen Volkswirtschaften wie Südkorea habe sich spürbar verbessert. Das zeige, dass der Abwärtsdruck infolge des Handelskonflikts zwischen China und den USA nachlasse. Und: Nachdem etwa die Hälfte der US-Unternehmen ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2019 bekannt gegeben habe, seien die positiven Gewinn- beziehungsweise Umsatzüberraschungen die stärksten der letzten drei beziehungsweise vier Quartale gewesen.



Die Gewinnrevisionen hätten sich mit der Aussicht auf ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft erheblich verbessert. In den Schwellenländern würden sie aktuell höher ausfallen als in den USA. Das deute darauf hin, dass das Gewinn-Momentum eine zunehmend breite Basis erhalte.



Drittens sollten Anleger die sehr lockere Geldpolitik im Hinterkopf behalten. Die kurzfristigen Zinsen würden niedrig oder sogar negativ bleiben, während die Zentralbanken wieder vermehrt Wertpapiere am Markt ankaufen würden. Zudem hätten die Notenbanken deutlich gemacht, dass einer Straffung der Geldpolitik sehr hohe Hürden entgegenstünden. Sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank würden derzeit über ihre künftige Geldpolitik nachdenken. Wahrscheinlich würden sie zulassen, dass die Inflation über den Zielwert hinaus ansteige, um das Unterschreiten des Werts in der Vergangenheit auszugleichen. Gleichzeitig bestehe bei den Notenbanken eine große Bereitschaft, noch einmal verstärkte geldpolitische Anreize zu setzen, wenn ein negativer Schock wie das Corona-Virus die Weltkonjunktur bedroht habe.



Die chinesische Notenbank habe den Finanzmärkten nach dem chinesischen Neujahrsfest bereits beträchtliche zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt. Auch weltweit liege die Liquidität auf außerordentlich hohem Niveau und werde in den nächsten Quartalen weiter zunehmen.



Alles in allem sei es noch zu früh, um Aktien allzu skeptisch zu sehen. Mit Blick auf das Corona-Virus sei angemessene Vorsicht angebracht. Die Tatsache, dass das Virus seinen Ursprung in China habe - dem bedeutendsten Wachstumsmotor der Weltwirtschaft - sei zweifellos von Bedeutung. Die Experten von Robeco möchten jedoch betonen, dass daneben andere Faktoren existieren würden, die sich stützend auf Aktien auswirken würden. Da sich Ereignisse wie der Ausbruch des Corona-Virus eher vorübergehend als strukturell auf das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne auswirken würden, sähen die Experten von Robeco von einer negativen Einschätzung der Aktienmärkte ab. (11.02.2020/ac/a/m)







