Gleichzeitig würden Gold und Öl steigen. Der Preis für ein Fass Brent-Öl koste aktuell etwas mehr als 103 Dollar. Die Unze Gold werde bei 1.943 Dollar, ein Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vortag. Der Future für den Dow Jones liege zurzeit rund 850 Punkte unter Wasser und deute ebenfalls auf eine ganz schwache Eröffnung hin.



Der russische Präsident habe am frühen Morgen in einer Fernsehansprache den Beginn der Militäroperation gegen die Ukraine bekannt gegeben. Er habe sich dabei auf die gespannte Lage in der ostukrainischen Region Donbass berufen. Die dortigen Separatistengebiete Luhansk und Donezk habe er am Montag zu unabhängigen Staaten erklärt.



Laut russischem Verteidigungsministerium seien bei der Invasion in die Ukraine die Luftabwehr des Landes komplett unschädlich gemacht worden. Die Stützpunkte der ukrainischen Luftwaffe seien mit präzisionsgelenkter Munition außer Betrieb gesetzt worden. Die ukrainischen Soldaten hätten keinerlei Widerstand gegen das russische Militär geleistet, habe es geheißen. Das Ministerium habe auch mitgeteilt, dass es keine Luftschläge gegen ukrainische Städte gebe. "Der Zivilbevölkerung droht nichts."



Die weitere Entwicklung am Aktienmarkt werde jetzt davon abhängen, wie sich die Gegenreaktion auf den russischen Angriff darstelle. Experten hätten bei einer Invasion mit einem weiteren Kurseinbruch von fünf bis zehn Prozent gerechnet. Ausgehend von den 15.000 Punkten am Montag entspräche dies einem Kursziel von 13.500.



(mit Material von dpa-AFX) (24.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist Krieg in Europa, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit heute Nacht würden russische Truppen die Ukraine angreifen. Kremlchef Wladimir Putin habe gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte würden attackiert. "Das ist ein Angriffskrieg", habe der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gesagt. An den Börsen herrsche Ausnahmezustand.15 Minuten nach Handelseröffnung notiere der XDAX (ISIN: DE000A0C4CA0, WKN: A0C4CA) bei rund 13.800 Punkten, das sind 800 Zähler weniger als bei Handelsschluss auf Xetra am Mittwochabend. Der deutsche Leitindex stehe damit so tief wie seit Februar 2021 nicht mehr.