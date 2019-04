Value-Aktien seien dieses Jahr erneut von wachstumsorientierteren Werten in den Schatten gestellt worden, da Anleger angesichts verhaltenerer Wirtschaftsaussichten und Misstrauen gegenüber zyklischeren Anlagen schnell zu ihren Lieblingsthemen zurückgekehrt seien. Dies verlängere die bereits zehn Jahre andauernde Underperformance des Value-Stils. In den letzten hundert Jahren der Geschichte der Börse sei dies wohl einer der längsten Zeiträume. Zwischen den Kursen von Wachstums- und Substanzwerten klaffe inzwischen eine sehr große Lücke, was nur wenig überraschend sei. Größer sei sie nur während des ersten Internetbooms der Jahre 1999 bis 2000 gewesen. Anleger hätten sich im vergangenen Jahr auch wieder für beständige Dividendenzahler begeistert und die so genannten "Bond Proxies" (Aktien mit Anleihecharakter) nähmen wieder einen hohen Aufschlag. Zyklische Unternehmen und Finanzwerte (eine beliebte Wahl) seien dieses Jahr bislang sogar in besseren Marktphasen hinterhergehinkt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer kräftigen Erholung vom stark durchwachsenen Ende des letzten Jahres gibt es nun zahlreiche Gründe, die Aussichten der weltweiten Aktienmärkte vorsichtiger einzuschätzen, so Paul Quinsee, Managing Director und Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management.Angesichts des stagnierenden Wachstums in den wichtigsten Industrieländern und der Bedenken hinsichtlich der Aussichten in China hätten die Analysten insbesondere die weltweiten Gewinnprognosen stetig gesenkt. Die Anleihemärkte würden die Botschaft aussenden, dass es vorerst weitergehe wie bisher. Die US-Zinskurve habe sich jüngst vorübergehend invertiert und in Nordeuropa und Japan verbreite sich erneut die beunruhigende Aussicht auf negative Renditen. Da die USA den bislang zweitlängsten Wirtschaftsaufschwung der Geschichte erleben würden, würden sich die Anleger verständlicherweise Sorgen um die Wachstums- und Gewinnaussichten der kommenden Jahre machen.Die Experten von J.P. Morgan Asset Management seien nach den jüngsten Gewinnen ebenfalls vorsichtiger geworden, es gebe allerdings einige gewichtige Gründe, investiert zu bleiben. Trotz der Kurssprünge der vergangenen drei Monate seien die Aktienmarktbewertungen immer noch angemessen. Zudem hätten globale Aktien sowie Schwellenländeraktien im Vergleich zu US-Aktien ungewöhnlich hohe Abschläge. Gegenüber den Renditen, die auf Anleihemärkten geboten werden, erscheinen Aktien weltweit wieder günstig, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Bei Risikoengagements gebe es auf den Märkten immer noch ungewöhnlich hohe Abschläge. Zwischen niedrig und hoch bewerteten Aktien seien die Bewertungsunterschiede überdurchschnittlich hoch. All dies deute darauf hin, dass sich Anleger der kurzfristigen Herausforderungen sehr bewusst seien, und die Stimmung auf dem Aktienmarkt sei alles andere als überschwänglich. Vor dem Hintergrund gedämpfter Wirtschaftsaussichten gebe es indes Anzeichen dafür, dass die Managementteams in Europa und Japan eine "Selbsthilfestrategie" verfolgen würden, während US-Unternehmen immer noch Aktien zurückkaufen würden, um auf historisch spendablem Niveau Kapital an Aktionäre zurückzuzahlen.Unsere Gewinnprognosen sanken weiter, sie tun dies seit Mitte 2018, und dieses Jahr rechnen wir auch weiter mit moderatem Wachstum, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Die niedrigen Rohstoffpreise und das schwächere Wachstum seien besonders abträglich gewesen für den Industriesektor. Aber auch Technologiewerte hätten teilweise nachgegeben. Langfristig (und wir denken, dass diese Perspektive wichtiger ist), sind wir immer noch der Meinung, dass in vielen weiteren zyklischen Sektoren die Gewinne über das verträgliche Maß hinausgehen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Im Halbleiterbereich zeichne sich jedoch bereits eine Korrektur ab. Auch in Schwellenländern seien die Gewinnerwartungen gesunken. Jüngst habe es jedoch zaghafte Anzeichen für eine Verbesserung gegeben - die Aussichten seien sicherlich nicht stabil, würden sich aber nur wenig von der Sichtweise der Experten vor einem Jahr unterscheiden. Eine Rezession in den USA würde dies natürlich ändern, aber abgesehen von den Signalen der Zinskurve sähen die Experten noch keine der üblichen Warnhinweise.Allerdings variiere die Haltung der unterschiedlichen Unternehmen immer noch enorm, sodass interessante Chancen für Titelselektion und aktives Management bestünden. Unternehmen in den USA würden weiter Kapital in Rekordhöhe zurückzahlen und immer mehr aktive Anleger würden sich schnell vermeintliche Nachzügler schnappen.