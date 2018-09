Stuttgart-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold. (13.09.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Criag Stanley von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse vertritt Craig Stanley, Analyst von Eight Capital, in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung.Die Analysten von Eight Capital halten das bei Kirkland Lake Gold Ltd. in Aussicht stehende Produktionswachstum für klar erkennbar. Allerdings sehe das Ziel einer Produktion von 1 Mio. Unzen pro Jahr (in fünf bis sieben Jahren) aggressiv aus.Fosterville werde das kurzfristige Wachstum antreiben, während Macassa auf längere Sicht stärker zum Tragen kommen werde. Der Wachstumsausblick von anderen Projekten (Taylor und Holt) sei dagegen noch nicht so klar. Es sei noch zu früh um Produktionsvolumen im Bewertungsmodell zu berücksichtigen.Auf Kurs/NAV-Basis notiere die Kirkland Lake- Gold-Aktie mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gegenüber der Peer Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie: