Die Erste Bank (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) traf heute Früh mit ihren Q4-Zahlen exakt die Markterwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Tesla-Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) hätten um 8,1% nachgegeben. Laut einem Bericht solle die Produktion des Elektroautobauers beim wichtigen Model 3 an einem Standort in Kalifornien rund zwei Wochen ausgesetzt werden. Finanzvorstand Zach Kirkhorn habe unlängst gewarnt, dass die Halbleiter-Knappheit die Produktion vorübergehend beeinträchtigen könnte.Der US-Impfstoffhersteller Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) habe dank der ersten Auslieferungen von Vakzinen gegen das Corona-Virus im vierten Quartal deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahr. Jedoch habe sich auch der Verlust wegen der höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung ausgeweitet. Die Aktien hätten dennoch 2,5% gegen den vorherrschenden Trend zulegen können.