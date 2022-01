Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Ernst Russ befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. (18.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) unter die Lupe.Während viele heimische Nebenwerte nach der zuletzt starken Performance unter Druck stünden, durchlaufe die Aktie von Ernst Russ eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Nicht ohne Grund: Der Newsflow bei der Hamburger Reederei bleibe positiv, die Aussichten vielversprechend.Mit der MS DANCE sei heute der erfolgreiche Verkauf eines Containerschiffes gemeldet worden. Trotz der operativen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sei die Übergabe reibungslos verlaufen. Über den Kaufpreis und alle weiteren Details des Verkaufs sei Stillschweigen vereinbart worden.Die Aussagen von Vorstand Robert Gärtner in der Mitteilung seien dafür umso vielsagender: "Wir gehen davon aus, dass die Charterraten unserer Flotte auch in den kommenden Monaten auf hohem Niveau liegen werden. Insbesondere für die kleineren Feeder-Einheiten verzeichnen wir eine weiterhin starke Nachfrage, die unserer Einschätzung nach anhalten wird." Die durchschnittliche Charterrate habe in den ersten neun Monaten 2021 bei 13.948 Dollar pro Tag gelegen, also über 50 Prozent höher als im Vorjahr.Ebenfalls interessant: Zum Jahreswechsel habe Ernst Russ weitere Anteile an einer Flotten-Holdinggesellschaft in Höhe von zehn Prozent erworben (Projekt Fernando) und dadurch die Mehrheit an zwölf Feeder-Containerschiffen erlangt - und die unternehmenseigene Flotte der vollkonsolidierten Schiffe auf 30 Einheiten vergrößert.Der Newsflow dürfte kurz- und mittelfristig weiter positiv bleiben. Dies würden auch jüngsten Insiderkäufe unterstreichen. Die im Peergroup-Vergleich auch nach der Kursrally unverändert günstig bewertete Aktie dürfte auf dem Kurszettel von immer mehr Investoren auftauchen - und nach der laufenden Konsolidierung auf hohem Niveau ihren Aufwärtstrend fortsetzen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Ernst Russ-Aktie. (Analyse vom 18.01.2022)