Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Verarbeitende Gewerbe in den USA spürt zunehmend den Gegenwind aus den Handelskonflikten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei das Auftragsvolumen im April um 2,1% gg. Vm. gesunken, während gleichzeitig der Vormonatswert von +2,6% auf +1,7% gg. Vm. nach unten revidiert worden sei. Insgesamt sei damit das Auftragsvolumen im Jahresvergleich zum ersten Mal seit Januar 2017 wieder rückläufig gewesen (-0,7% gg. Vj.). Damit dürfte für den weiteren Jahresverlauf wenig Anlass zur Hoffnung bestehen, dass sich die zuletzt ebenfalls schwächelnde Dynamik in der Industrieproduktion wieder deutlich beschleunige. Die Analysten würden im 2. Quartal nur noch mit einem BIP-Wachstum von (ann.) 2,5% rechnen, nach 3,1% (ann.) im 1. Quartal.An den Finanzmärkten werde den sich eintrübenden US-Konjunkturdaten zurzeit erstaunlich wenig Beachtung geschenkt. Die schwachen Auftragseingänge hätten am Freitag demzufolge nur zu marginalen Kursbewegungen geführt. (27.05.2019/ac/a/m)