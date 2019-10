Lediglich "solide" Quartalszahlen hätten gestern die beiden Konsumgüterhersteller Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) und Unilever (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) vorgelegt. Während die Papiere von Nestlé als Schlusslicht im schweizerischen Leitindex SMI (ISIN: CH0009980894, WKN: 969000) rund 2% an Wert verloren hätten, hätten die Aktien des Wettbewerbers Unilever knappp 1% zulegen können.



Bessere Geschäfte im Investmentbanking und ein höherer Zinsüberschuss hätten der Großbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) im dritten Quartal zu einem überraschend hohen Gewinn verholfen. Die Aktien hätten um gut 1,5% angezogen.



Licht und Schatten habe es dagegen bei Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) (+1%) gegeben. Der Tabakkonzern habe zwar im vergangenen Quartal dank steigender Marktanteile für seine E-Zigaretten die Gewinnerwartungen am Markt übertroffen, doch das Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten sei stärker als erwartet zurückgegangen.



Ein außerordentlich starkes Zahlenwerk habe nach US-Börsenschluss das Medizintechnikunternehmen Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) präsentieren können. Die Aktie habe sich daraufhin um rund 3,5% verteuert. (18.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Unternehmensseitig standen am Donnerstag einmal mehr Quartalsberichte im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Erhöhte Umsatzziele des Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) hätten den Schweden einen Kurssprung von über 6% beschert und auch die Anteilsscheine des finnischen Konkurrenten Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) an der Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)-Spitze um gut 2% in die Höhe getrieben.