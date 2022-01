Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (25.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Technologiekonzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Der schwedische Netzwerkausrüster habe trotz der Probleme in China im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet. An der Börse seien die Zahlen des Nokia-Rivalen gut angekommen. Die Ericsson-Aktie löse sich im frühen Handel von den jüngsten Tiefs und nähere sich wieder zweistelligen Kursen an.Die Kursentwicklung der Ericsson-Aktie in den vergangenen Monaten sei eher verhalten gewesen. Mit den starken Zahlen könnte es nun neue Impulse geben. Technologisch hätten die Schweden die Nase gegenüber Nokia zudem weiter vorn. Langfristig dürfte sich das auszahlen und auch im Kurs widerspiegeln, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Ericsson-Aktie: