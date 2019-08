Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

7,36 EUR +0,46% (23.08.2019, 15:06)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

7,41 EUR +1,15% (23.08.2019, 11:50)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (23.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF).Nach dem starken Kursrückfall Mitte Juli in Reaktion auf die aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallenen Q2-Zahlen habe sich die Ericsson-Aktie zwar zunächst erholen können. Der Titel sei jedoch zuletzt wieder im Zuge eines tendenziell eher schwachen Börsenumfelds zurückgekommen. Somit befinde sich die Aktie seit dem Erreichen des Mehrjahreshochs bei 96,74 SEK Mitte Mai diesen Jahres weiterhin in einer Schwächephase. Aus Sicht des Analysten sei die schwache Performance der vergangenen Wochen jedoch nicht gerechtfertigt.Umsatz und Gewinn sollten nach Meinung des Analysten dieses und nächstes Jahr zum Teil deutlich zulegen. Zudem hätten die Restrukturierungsmaßnahmen begonnen zu greifen und die langfristigen Perspektiven (hoher Investitionsbedarf der Netzbetreiber infolge von 5G) seien intakt. Auf der anderen Seite führe der Netzausbau jedoch auch zu einer höheren Kostenbelastung für Ericsson. Zudem herrsche starker Konkurrenzdruck insbesondere durch die Rivalen Nokia und Huawei.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sieht daher weiterhin ein moderates Aufwärtspotenzial und bestätigt bei leicht gesenkten EPS-Prognosen (2019e: 3,20 (alt: 3,30) SEK; 2020e: 4,56 (alt: 4,67) SEK) sein "halten"-Votum für die Ericsson-Aktie. Das Kursziel werde von 100,00 SEK auf 90,00 SEK gesenkt. (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze Ericsson-Aktie: