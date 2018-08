Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

7,306 EUR -1,56% (30.08.2018, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

7,294 EUR -0,63% (30.08.2018, 12:24)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (30.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) und erhöht das Kursziel von 85 auf 92 SEK (Schwedische Krone).Das Wertpapier könne seinen Abstand zum Tiefpunkt von vor einem Jahr weiter ausbauen (Kursentwicklung ein Jahr: +67,1%; relativ zum STOXX Europe 600 Technology: +49,4 Prozentpunkte). Ursächlich hierfür sei eine in Teilen sich langsam verbessernde Geschäftsentwicklung. Jedoch bestehe hier noch erheblicher Verbesserungsbedarf. Der weitaus größere Treiber seien die Zukunftsperspektiven. So würden sich die Restrukturierungsmaßnahmen der Vergangenheit auszuzahlen beginnen und der Beginn der Investitionsoffensive im Zuge des Marktstarts des neuen Mobilfunkstandards 5G rücke langsam näher (in manchen Ländern für 2019 erwartet).In diesem Zusammenhang komme Ericsson auch zugute, dass die chinesischen Wettbewerber ZTE und Huawei von manchen Regierungen immer kritischer gesehen würden. So habe bspw. kürzlich Australien Huawei und ZTE als Lieferant von Mobilfunk-Komponenten für 5G gesperrt. Wie schon im vorangegangenen Streit der USA mit ZTE seien Sicherheitsbedenken der Grund gewesen. Der Analyst habe wegen der sich aufhellenden Perspektiven seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2018e: -0,02 (alt: -0,08) SEK; EPS 2019e: 2,24 (alt: 2,12) SEK).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat sein Kursziel von 85,00 auf 92,00 SEK angehoben und bestätigt aufgrund der langfristigen Wachstumsperspektiven sein "kaufen"-Votum für die Ericsson-Aktie. (Analyse vom 30.08.2018)Börsenplätze Ericsson-Aktie: