Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (04.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.5G sei aktuell in aller Munde: In Südkorea gehe das erste flächendeckende Netz in Betrieb und in Deutschland finde die Frequenz-Versteigerung für das schnelle Netze der Zukunft statt. Während die Anleger von Telekom-Konzernen vor hohen Investitionen zittern würden, würden die Aktionäre von Ericsson jubeln. Nachdem die Mobilfunkanbieter den im Jahr 2010 gestarteten Ausbau der 4G-Netze nach fünf Jahren größtenteils beendet hätten, seien wichtige Umsätze weggebrochen.Im vierten Quartal hätten sich bereits die positiven Auswirkungen um Nordamerika-Geschäft des schwedischen Konzerns gezeigt. Ericsson habe hier ein Umsatzwachstum von 10% erzielt. Kein Wunder, denn die zusätzlichen Ausgaben für Netzwerktechnik und Mobilfunkzellen aus den USA würden nach dem Streit rund um Huawei v.a. in Richtung der großen westlichen Telekommunikationsausrüster Ericsson, Nokia und Cisco Systems fließen.Die Ericsson-Aktie habe auf ein neues 52-Wochen-Hoch ausbrechen können. Aktuell stehe das Papier nach kurzfristigen Kursgewinnen erneut vor einem 52-Wochen-Hoch. "Der Aktionär" empfehle, dem Trend weiter zu folgen. Der 5G-Ausbau dürfte die Ericsson-Aktie langfristig antreiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze Ericsson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:8,598 EUR -0,05% (04.04.2019, 15:29)