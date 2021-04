Auf der anderen Seite gebe es jedoch auch großes positives Überraschungspotenzial. Die bereits angelaufenen Impfprogramme, die zum Teil schneller voranschreiten würden als zunächst erwartet, sowie eine hohe natürliche Immunisierung - in Kombination mit einer im Durchschnitt jüngeren Bevölkerung - könnten für eine deutlich schnellere nachhaltige Besserung der Pandemielage sorgen. Die angestauten Ersparnisse der privaten Haushalte sowie die großangelegten Investitions- und Infrastrukturpakete der Industrieländer könnten zudem für eine nachhaltige Belebung der globalen Wirtschaft sorgen, von der auch die Schwellen- und Entwicklungsländer profitieren sollten. Erste Anzeichen dafür seien in den Stimmungsindikatoren und den Aktivitätsdaten bereits erkennbar. Eine wichtige notwendige Bedingung für solch eine breite Erholung sei jedoch auch eine schnelle Erholung des Tourismus.



Thailands Metropole stehe stellvertretend für viele andere Orte auf der Welt, die besonders hart von der Pandemie getroffen worden seien und die ihre Folgen wahrscheinlich noch länger spüren würden. Die Bank of Thailand prognostiziere auch für das Jahr 2022 mit nur gut 20 Millionen erwarteten Besuchern die Hälfte des Touristenaufkommens aus 2019. Sollte diese Prognose sich bewahrheiten, sei mit langanhaltenden Einschnitten für das Wirtschaftswachstum zu rechnen, da die Einbußen im Tourismussektor auf andere Branchen ausstrahlen und dadurch Arbeitsmarkt sowie Binnennachfrage gedämpft würden. Die Analysten würden dennoch Chancen für eine schnellere Wiederbelebung des Tourismus sehen.



Erste Erfahrungen aus China würden zeigen, dass die Nachfrage nach diversen Freizeit- und Reiseaktivitäten durchaus schnell wieder zurückkehren könne. Über die zurückliegenden Feiertage habe dort ein Touristenaufkommen von über 90 Prozent der Niveaus aus 2019 erreicht werden können. Theater- und Kinokassen hätten im Vergleich zu 2019 mehr als 10 Prozent Besucherwachstum verzeichnen können. Diese Erfahrungen seien zwar nicht direkt auf die Wiederbelebung des internationalen Tourismus übertragbar, würden jedoch einen ersten Hinweis darauf geben, wie schnell sich das private Konsumverhalten den Lockerungsmaßnahmen anpassen könne. Dabei würden höchstwahrscheinlich Nahtourismus und kulturelle Veranstaltungen zuerst profitieren, bevor sich auch der Ferntourismus beleben werde.



Der Kapitalmarkt sei im ersten Quartal wieder von schnellen Favoritenwechseln geprägt gewesen. Das schwierige Zinsumfeld mit steigenden US-Renditen vor allem in den längeren Laufzeiten in Kombination mit der vielerorts weiterhin angespannten Gesundheitslage und den möglichen Langfristfolgen für die Wirtschaft hätten ein schwieriges Umfeld für Schwellenländeraktien und -anleihen geboten. Vor allem Schwellenländer-Staatsanleihen hätten sich aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität und großen Abhängigkeit von den US-Renditen negativ entwickelt.



Auch Aktien in den Schwellenländern hätten sich dem nicht entziehen können. Nach einem positiven Start ins Jahr habe der MSCI Emerging Markets Index deutlich korrigiert und sei im Vergleich mit den Aktienindices der Industrieländer ins Hintertreffen geraten. Für die nächsten Monate würden die Analysten hier eine Beruhigung erwarten, da sich der Renditeanstieg in den USA nicht in dieser Geschwindigkeit fortsetzen sollte und sie aktuell nicht von einer weiteren Verschlechterung des wirtschaftlichen Ausblicks ausgehen würden. Trotzdem seien sie aufgrund des eingetrübten Ausblicks aktuell eher zurückhaltend für Aufstockungen in diesem Bereich.



Am europäischen und US-amerikanischen Aktienmarkt habe man erneut freundliche Kursbewegungen gesehen. Hier hätten seit Jahresanfang Value-Aktien auftrumpfen können. Zuletzt seien sie hier jedoch vermehrt von Qualitätsaktien insbesondere großer Unternehmen abgelöst worden. Die zuletzt angestiegenen Rohstoffpreise könnten ein Grund dafür sein, dass Investoren sich diesen Unternehmen nun vermehrt zuwenden würden. Deren traditionell stabile Gewinne und Margen würden typischerweise von steigenden Inputpreisen weniger belastet. (09.04.2021/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Jetzt, wo die Impfprogramme auch in der EU immer mehr an Fahrt aufnehmen, ist das Ende der Pandemie zum Greifen nah, so Hannah Thielcke von der Weberbank.So verwundere es nicht, dass die Stimmung in der globalen Industrie bestens sei und auch der Dienstleistungssektor nun langsam den Kopf aus dem Sand ziehe. Doch nicht überall habe die Krise so glimpflich überstanden werden können.Die jüngsten globalen Stimmungsindikatoren aus der Wirtschaft würden ein zunehmend aufgehelltes Bild zeigen. Insbesondere die Industrieunternehmen und das Verarbeitende Gewerbe würden deutlich anziehende Auftragseingänge melden. Auch im stärker gebeutelten Dienstleistungssektor würden sich die Umfrageteilnehmer wieder optimistischer zeigen. Diese Bewegung werde von den USA und der Eurozone angeführt, wo sich der Stimmungsindikator auf einem Rekordhoch befinde. Es bleibe nun lediglich die Frage nach dem "wann", nicht dem "ob" der wirtschaftlichen Erholung.Während China nur noch mit einem Rückstand von knapp zwei Prozent rechnen müsse, und die USA sogar einen leichten Zuwachs verzeichnen würden, würden die Einbußen für Indonesien beispielsweise auf fast 10 Prozent geschätzt. Dass diese Prognosen auch so eintreten würden, sei natürlich nicht ausgemacht. So gebe es Risiken, aber auch Chancen, die dieses Szenario beeinflussen könnten. Zu den größten Risiken für eine positive Wirtschaftsentwicklung der Schwellen- und Entwicklungsländer würden eine erneute Verschärfung und Verschleppung des Pandemiegeschehens sowie eine Verschlechterung der internationalen Finanzierungsbedingungen aufgrund restriktiverer Notenbankpolitik, insbesondere in den USA und Europa zählen.