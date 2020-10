Bonn (www.aktiencheck.de) - Etwas Licht, aber auch einiges an Schatten lieferten die Einkaufsmanagerindices in Japan, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsdaten hätten derweil nicht überrascht: Die Verbraucherpreise seien im September im Vergleich zum Vorjahr unverändert gewesen; auch im Fall der Kernrate, in der frische Lebensmittel und Energiepreise herausgerechnet würden. Da bei der nächsten Inflationsmessung der Effekt der im Oktober 2019 in Japan beschlossenen Mehrwertsteuererhöhung herausfalle, sei für die Folgemonate mit fallenden Preisen zu rechnen.Den Yen habe das alles kalt gelassen: Seit Mitte September handele er ohne klaren Trend gegenüber dem Euro. (26.10.2020/ac/a/m)