Hannover (www.aktiencheck.de) - An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten ist die Erholung ins Stocken geraten, in den USA stoppten Gewinnmitnahmen die Rekordserie bei führenden Indices, so die Analysten der NORD LB.



In der abgelaufenen Woche hätten viele Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank zunächst Zurückhaltung geübt. Aber auch nachdem die FEd am Mittwoch die weithin erwartete Leitzinserhöhung bekannt gegeben habe, seien die Märkte nicht in Schwung gekommen. Vielmehr habe dann der Haushaltsstreit in Italien das Börsengeschehen überschattet. Zwar hätten sich inzwischen die Regierungsparteien sowie der parteilose Wirtschafts- und Finanzminister Tria auf einen Haushalt, der für 2019 ein Defizit von 2,4% des BIP vorsehe. Tria habe sich aber nicht mit seiner Forderung durchsetzen können, das Defizit auf weniger als 2% zu begrenzen. Zudem verstoße die jetzt angepeilte Haushaltslücke gegen die Vereinbarung Italiens mit der EU-Kommission, lediglich ein Defizit von 0,8% des BIP zu planen, was noch zu einem Konflikt mit Brüssel führen könne. Den Euro habe die Möglichkeit einer Neuauflage der EU-Schuldenkrise deutlich geschwächt. Erstmals seit gut zwei Wochen sei die Gemeinschaftswährung auf unter USD 1,16 gerutscht, ohne dass dies aber - wie sonst üblich - die Aktienkurse exportstarker Unternehmen gestützt habe. Neben der Schuldenproblematik Italiens und dem Handelsstreit zwischen den USA und China rücke nun zumindest während des derzeit stattfindenden Parteitags der britischen Konservativen auch wieder das Thema Brexit stärker in den Fokus der Anleger



Darüber hinaus rücke auch der Beginn der Berichtssaison der Unternehmen näher. Bereits vereinzelt veröffentlichte Gewinnwarnungen für das dritte Quartal bzw. das Gesamtjahr würden signalisieren, dass der Geschäftsverlauf offenbar zuletzt nicht mehr so gut gewesen sei wie vielfach von den Marktteilnehmern noch unterstellt, und dass sich die Aussichten eingetrübt hätten. Dies würden auch die von einigen Wirtschaftsforschern gesenkten Konjunkturprognosen widerspiegeln. Mit unangenehmen Überraschungen bei der in etwa zwei Wochen startenden Berichtssaison und entsprechenden Kursreaktionen sei somit zu rechnen. Datenhighlight der laufenden Woche sei auf jeden Fall die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für September am kommenden Freitag. Insgesamt spreche das aktuelle fundamentale Umfeld zunächst weiter für ein vorsichtiges Vorgehen. (01.10.2018/ac/a/m)



