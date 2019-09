Was sind CFDs und auf welchen Basiswerten beruhen sie?

Trading ist dank den Innovationen der Digitalisierung heutzutage nicht nur von zu Hause, sondern auch mobil per Tablet möglich. Bildquelle: PIX1861 / pixabay.com

Aktien Währungen Rohstoffe

Wie werden CFDs gehandelt und was gibt es zu beachten?

Stichwort Broker: CFDs werden nicht an der Börse gehandelt, sondern im Internet mit einem passenden CFD-Broker. Nextmarkets eignet sich gerade für Einsteiger, da der Anbieter neuen Kunden zunächst die Eröffnung eines kostenlosen Demokontos zum Kennenlernen offeriert. Außerdem werden Neulinge aktiv von Coaches beim Trading-Einstieg unterstützt und können sich deren Know-how zunutze machen.



Wie läuft nun der CFD-Handel bei Nextmarkets konkret ab? Sobald das Konto eingerichtet und entsprechend aufgeladen worden ist, können Trader loslegen. Wissen sollten Sie, dass CFD-Trading ein sehr kurzfristiges Geschäft ist, wobei die einzelnen Positionen oftmals innerhalb weniger Stunden schon wieder geschlossen werden – daher auch der Name "Daytrading".



Kennzeichnend für das CFD-Trading ist die beim Handel stattfindende Hebelung. Der Trader erbringt als Kaufpreis eine sogenannte Sicherheitsleistung, die auch Margin genannt wird. Diese beträgt allerdings meist nur 1% bis 10% der Gesamtposition – für den Rest gewähren Broker wie Nextmarkets einen Kredit, sodass die Trader von dem "Leverage" genannten Hebeleffekt unmittelbar profitieren können. Aus dem Gesagten ergibt sich:



Je höher die Margin, desto weniger Hebelung ist erforderlich Je höher die Hebelung, desto höhere Gewinne und Verluste sind möglich

Wie lassen sich mit CFD-Trading langfristig Gewinne einfahren?

Auch beim CFD-Handel geht es nie nur in Richtung Gewinn, aber von Rückschlägen lassen sich erfahrene Trader nicht aus der Bahn werfen. Bildquelle: geralt / pixabay.com



Wie bereits angeklungen ist, ist das CFD-Trading kein Zauberprodukt, das unerfahrenen Anlegern innerhalb kürzester Zeit zum großen Gewinn verhilft. Vielmehr bedarf es nicht nur einer intensiven Beschäftigung mit der gesamten Materie, sondern auch des Sammelns von Erfahrungen, was auf Nextmarkets unkompliziert möglich ist.



Erfahrene CFD-Trader beziehen zur Erhöhung ihrer Tippgenauigkeit eine Vielzahl von Parametern wie zum Beispiel aktuelle Meldungen auf den Finanzmärkten oder detaillierte Chartanalysen mit ein. Dabei erkennen sie, ob sich bestimmte Formationen wie Flaggen, Doppelböden oder Dreiecke herausbilden und handeln entsprechend.



Grundsätzlich gilt beim CFD-Trading die Devise, dass die zugrundeliegende Trading-Strategie möglichst einfach gehalten werden sollte. Zu Beginn kann zum Beispiel eine Trendfolgestrategie angewendet werden. Achten sollten Sie darauf, trotz kurzweiliger Orders auch übergeordnete Zeiteinheiten mit in Ihre Prognosen einzubeziehen und für sich vorab zu definieren, bei welchen Kursen der Ein- und Ausstieg stattfinden soll.



Beschäftigen Sie sich außerdem mit Themen wie dem Risiko- und Money-Management, der Definition und Etablierung Ihres eigenen Trading-Stils und verlieren Sie zu Beginn nicht die Geduld und Ihren Ehrgeiz. (05.09.2019/ac/a/m)









