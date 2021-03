Während Brennstoffzellenautos am Auspuff keine Emissionen verursachen würden, sei die Erzeugung von Wasserstoff in erster Linie ein umweltschädliches Geschäft gewesen. Der größte Teil des heute produzierten Wasserstoffs verwende Erdgas als Ausgangsmaterial, das kaum als ein kohlenstoffarmer Kraftstoff angesehen werden könne. Dieser "graue Wasserstoff" mache etwa 95 Prozent der aktuellen Produktion aus und sei relativ günstig. Es sei jedoch möglich, Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Aktuell stamme nur ein kleiner Teil der Wasserstoffversorgung aus dieser "grünen Wasserstoffquelle", aber die Investitionspipeline habe das Tempo beschleunigt. Das deute darauf hin, dass diese jahrhundertealte Idee verwirklicht werden könnte. Zwischen dem "grauen" und dem "grünen Wasserstoff" liege der "blaue Wasserstoff", der aus fossilen Brennstoffen hergestellt werde. Die Kohlenstoffemissionen würden jedoch mithilfe von Technologien wie Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -bindung reduziert.



Für die Herstellung von Wasserstoff sei ein Elektrolyseur erforderlich - ein Gerät, mit dem Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe von elektrischem Strom von Wasser getrennt werden könnten. Der elektrische Strom könne aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt werden. Laut Bloomberg New Energy Finance seien die Lieferungen von Elektrolyseuren im Jahr 2020 auf 200 Megawatt gestiegen - ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber 2019. Das sei noch relativ wenig, doch für 2030 seien 17 Gigawatt Elektrolyseurkapazität angekündigt worden.



Darüber hinaus scheinen sich die politischen Entscheidungsträger hinter Wasserstoff zu stellen, so die Experten von WisdomTree Europe. Neun Länder sowie die Europäische Union hätten 2020 Roadmaps für Wasserstoff angekündigt. Ihre Zielvorgaben zusammen genommen wäre bis 2030 eine Elektrolyseurkapazität von 65 Gigawatt möglich. Während dies Ambitionen ohne konkrete Finanzierung sein mögen, ist die politische Ausrichtung für Wasserstoff eindeutig positiv, so die Experten von WisdomTree Europe. Wie man bei Lithium-Ionen-Batterien gesehen habe, könne eine Produktion in größerem Maßstab die Kosten senken. Wenn die Kosten für grünen Wasserstoff sinken würden, könne die Akzeptanz von Wasserstoffbrennstoffzellen steigen.



Im Bereich der Wertschöpfungskette für elektrochemische Speicher und Batterien möchten wir nicht nur die heutige Technologie erfassen, sondern auch neue Technologien, die die Energiewende in den kommenden Jahren vorantreiben könnten, so die Experten von WisdomTree Europe. Der Anteil des Engagements in neue Technologien des WisdomTree Battery Solutions Index betrage mehr als ein Viertel. Von den 36 Teilsektoren in diesem Index seien Wasserstoffbrennstoffzellen - als aufstrebende Technologie angesehen - der größte Teilsektor und machen 12 Prozent des Index aus (und acht der 93 Bestandteile des Index). Wenn Wasserstoffbrennstoffzellen tatsächlich dem Weg von Lithium-Ionen-Batterien folgen würden, könnte der WisdomTree Battery Solutions Index gut positioniert sein, um diese Entwicklung im Megatrend der Energiewende zu erfassen. (15.03.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wasserstoff ist heutzutage in aller Munde, so Nitesh Shah, Director, Research, Europa, WisdomTree.Doch es fühle sich an, als hätte Wasserstoffschon einmal diesen Punkt erreicht. Das Konzept einer Wasserstoffbrennstoffzelle sei 1839 entwickelt worden. Bereits in den 1970er Jahren hätten Autohersteller Demonstrationsfahrzeuge für Wasserstoffbrennstoffzellen produziert und einige Branchenexperten hätten davon gesprochen, dass sie die Autoindustrie revolutionieren würden. In den 1970er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahren sei es Wasserstoff-Brennstoffzellenautos jedoch nicht gelungen, bedeutende Fortschritte zu erzielen. Warum würden die 2020er Jahre anders sein?