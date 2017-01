WKN Epigenomics-Aktie:

Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

NASDAQ OTC Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.



Berlin und Germantown (www.aktiencheck.de) - Epigenomics: Systematische wissenschaftliche Überprüfung unterstreicht Nutzen von Bluttest Epi proColon(R) bei der Darmkrebserkennung - AktiennewsEpigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) gab heute bekannt, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse einer umfassenden systematischen Überprüfung und Meta-Analyse klinischer Studien mit Epi proColon im Journal "Clinical and Translational Gastroenterology" der Nature Publishing Group veröffentlicht wurden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Nach der Analyse von 25 unabhängigen Studien in verschiedenen geografischen Regionen stellen die Autoren fest, dass das von Epi proColon erkannte methylierte Septin9-Gen "ein verlässlicher blutbasierter Marker für die Erkennung von Darmkrebs" ist. Der Epi proColon-Test der zweiten Generation hat im April 2016 die FDA-Zulassung erhalten und wies in den Zulassungsstudien eine Sensitivität* von 68% bei einer Spezifität* von 80% bei Patienten mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko auf.Greg Hamilton, Vorstandsvorsitzender der Epigenomics AG, kommentierte: "Diese aktuelle und umfassende wissenschaftliche Überprüfung liefert einen weiteren Beleg für die robuste Performance von Epi proColon, die in verschiedenen klinischen Studien ermittelt wurde. Ein von Patienten akzeptierter und bequemer Bluttest wie Epi proColon hat das Potenzial, die bestehenden Hürden beim Darmkrebs-Screening wie die Vorbereitung des Patienten oder der Umgang mit einer Stuhlprobe zu senken."Die vollständige Publikation von Jiayun Nian, MD et al. "Diagnostic Accuracy of Methylated SEPT9 for Blood-based Colorectal Cancer Detection: A Systematic Review and Meta-Analysis" ist auf der folgenden Webseite zugänglich: http://www.nature.com/ctg/journal/v8/n1/full/ctg201666a.htmlGemäß der Studie zeigt Epi proColon hohe Werte bei der gebündelten Sensitivität (71%) und Spezifität (92%).*Sensitivität: gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit einem diagnostischen Test die Kranken auch als krank zu identifizieren; Spezifität: beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit einem diagnostischen Test Nicht-Erkrankte korrekt zu identifizieren.Über Epi proColonEpi proColon/Epi proColon 2.0 CE ist ein auf Polymerasekettenreaktion ("polymerase chain reaction", PCR) basierende in-vitro-diagnostischer Test zum qualitativen Nachweis von methylierten Septin9-Genen in der DNA, die aus dem Blutplasma der Patienten isoliert wurde. In Darmkrebsgewebe sind die Cytosinreste des Septin9-Gens methyliert, nicht aber in der gesunden Dickdarmschleimhaut. Anhand dieses tumorspezifischen Methylierungsmusters kann zellfreie DNA, die von den Tumorzellen ins Blut abgegeben wird, erkannt werden. In mehreren klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass der Nachweis von Darmkrebs-spezifischer DNA in Blutplasma mithilfe des Septin9-Biomarkers ein verlässlicher Indikator für eine Darmkrebserkrankung ist.