Tradegate-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

7,099 EUR +42,64% (26.04.2017, 15:23)



ISIN Epigenomics-Aktie:

DE000A11QW50



WKN Epigenomics-Aktie:

A11QW5



Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

ECX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

EPGNF



Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (26.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epigenomics-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Molekulardiagnostik-Unternehmens Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) unter die Lupe.Ein gewaltiger Kurssprung bei dem Biotech-Titel . Mehr als 40% steige die Epigenomics-Aktie, nachdem bekannt geworden sei, dass das Biotechologieunternehmen vor der Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft CFIC stehe. Diese biete rund 171 Millionen Euro für alle Anteile von Epigenomics. Je Aktie seien dies 7,52 Euro, wie die beiden beteiligten Gesellschaften am Mittwoch in Berlin bekannt gegeben hätten. Im Vergleich zum gewichteten dreimonatigen Aktienkurs entspreche dies einer Prämie von knapp 50%. Das Übernahmeangebot solle bestimmten Bedingungen unterliegen. Dazu würden die behördliche Genehmigung der Transaktion sowie eine Mindestannahmeschwelle von 75% aller ausstehenden Aktien gehören.Die Epigenomics-Aktie gewinne aktuell 43,6% auf 7,11 Euro. Damit sei noch etwas Luft bis zum Preis der Übernahmeofferte. Möglicherweise seien im Falle eines Squeeze-Outs sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr möglich.Börsenplätze Epigenomics-Aktie:XETRA-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:7,063 EUR +42,69% (26.04.2017, 15:08)