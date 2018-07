Wien (www.aktiencheck.de) - Die entwickelten Aktienmärkte präsentierten sich in den letzten Wochen erneut schwächer, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.



Vor allem Ängste vor einer weiteren Verschärfung im Handelskrieg mit den USA hätten die Stimmung belastet. Die Analysten würden aber vor allem in der anstehenden Liquiditätsrückführung der Notenbanken einen Faktor sehen, der in den kommenden Monaten weiterhin für Volatilität sorgen werde. Der Unternehmensbereich (Ausblick für Unternehmensgewinne) erweise sich auch weiterhin noch als Unterstützungsfaktor. (09.07.2018/ac/a/m)







