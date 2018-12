Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Abendessen von US-Präsident Trump mit Chinas Präsident Xi am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires brachte eine gewisse Entspannung im Handelsstreit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Man habe sich darauf verständigt, während der nächsten 90 Tage über ein Handelsabkommen zu verhandeln. Als Zeichen des guten Willens hätten sich die USA bereit erklärt, zunächst auf die eigentlich für den 1. Januar 2019 geplante Anhebung des Strafzollsatzes von 10% auf 25% für chinesische Einfuhren im Ausmaß von USD 200 Mrd. zu verzichten. Im Gegenzug habe China versprochen, amerikanische landwirtschaftliche Produkte, Industrieprodukte und Energieträger in "erheblichem Ausmaß" zu kaufen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seien sehr skeptisch, ob der Handelsstreit wirklich in der anvisierten Frist von 90 Tagen gelöst werden könne. Die getroffenen Vereinbarungen seien vage und würden exakt so klingen, wie das, was man bereits im Mai vereinbart habe. Die USA hätten dann trotzdem Strafzölle eingeführt. Skeptisch mache die Analysten auch die unterschiedliche Interpretation der Gesprächsergebnisse. Während die US-Seite betone, in den Verhandlungen werde es darum gehen, erzwungenen Technologietransfer, Wirtschaftsspionage und nicht tarifäre Handelsbarrieren einzudämmen, habe die chinesische Seite davon gesprochen, einen gegenseitigen freien Marktzugang sicherzustellen.



Für den heute anstehenden ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG nach dem kräftigen Anstieg des Chicago PMI am Freitag mit einem kleinen Plus rechnen. (03.12.2018/ac/a/m)



