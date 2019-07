Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

18,846 EUR -0,60% (23.07.2019, 15:39)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

21,33 USD +0,33% (23.07.2019, 15:31)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (23.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Stefan Sommer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Sommer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Der US-Titel kenne momentan nur eine Richtung - nach oben. Fast täglich erklimme die Aktie neue Rekordmarken. Dabei sei die starke Trendbewegung bislang von fundamentalen Zahlen untermauert worden. Am 30. Juli lege Enphase Energy die Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor.In Q1 sei der Umsatz bereits um 43 Prozent auf 100,2 Mio. Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal geklettert. Für das laufende Quartal rechne der Konzern mit einem Umsatz von 115 bis 125 Mio. Dollar. Insgesamt habe Enphase Energy in den letzten vier Quartalen die Ergebnisse um im Durchschnitt mehr als 31 Prozent übertroffen.Bereits in den ersten drei Monaten habe Enphase Energy 976.410 Mikroinverter ausgeliefert. Dabei lege er Konzern vor allem die hohe Zuverlässigkeit seiner Wechselrichtertechnologie wert. Dies sei aber nicht die einzige Einnahme Quelle. Über 2.500 Hausbesitzer hätten sich dem Enphase Upgrade Programm angeschlossen. Mit dieser Serviceleistung verdiene der Konzern zusätzlich und binde damit seine Kunden.Aktionäre sollten daher die Gewinne weiterlaufen lassen, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link