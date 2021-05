Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,10 EUR +3,02% (18.05.2021)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext Paris-Symbol Engie-Aktie:

ENGI



NASDAQ OTC-Symbol Engie-Aktie:

ENGQF



Kurzprofil Engie SA:



Engie (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, Euronext Paris-Symbol: ENGI, NASDAQ OTC-Symbol: ENGQF) ist eine internationale Unternehmensgruppe, die im Bereich Energieversorgung mit Strom und Erdgas international tätig ist. Als einer der größten Energieversorger weltweit ist sie in der Erschließung und Produktion von Erdgas, der Erzeugung von Strom, der Energiebeschaffung und dem Energiehandel wie auch im Infrastrukturmanagement engagiert. Dazu kommen Umweltprojekte und -angebote wie Wasserversorgung und Abfallwirtschaft. Das Unternehmen ist auf allen Kontinenten der Welt tätig. Mit einer Beteiligung von über 20 Prozent ist der französische Staat Hauptaktionär der Gesellschaft. (19.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie SA (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, Euronext Paris-Symbol: ENGI, NASDAQ OTC-Symbol: ENGQF) weiterhin zu kaufen.Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 (Anstieg des EBITDA und des bereinigten EBIT) habe sich im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (Ergebnisanstiege ggü. 2020; Ergebnisrückgänge ggü. 2019) sei bestätigt worden. Hier sehe der Analyst Engie nach dem Auftaktquartal auf Kurs. Das Strategie-Update (u.a. stärkere regionale und strukturelle Fokussierung, Investitionsschwerpunkte Erneuerbare Energien und Netze) sei ohne große Überraschungen geblieben. Allerdings seien die aus der Strategie vom Konzern abgeleiteten Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2023 höher als von dem Analysten bisher unterstellt ausgefallen.Die Ausschüttungspolitik (Ausschüttungsquote: 65% bis 75%) habe erneut eine Bestätigung erfahren und sei ergänzt worden (neu: Mindestdividende von 0,65 Euro je Aktie), was für zusätzliche "Sicherheit" sorge. Trotz der gestiegenen Marktzinsen sei die Dividendenrendite der Engie-Aktie (2021e: 5,3%; 2022e: 5,7%) attraktiv.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Engie-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 13,10 auf 14,20 Euro erhöht. (Analyse vom 19.05.2021)Börsenplätze Engie-Aktie:XETRA-Aktienkurs Engie-Aktie:13,08 EUR -0,32% (19.05.2021, 11:03)