Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

12,150 EUR -0,65% (03.01.2017, 12:13)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ Environnement (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (03.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Engie müsse per Ende 20 ] 6 seine Kernenergierückstellungen gegenüber dem 31.12.2015 (8,4 Mrd. Euro) um 1,8 Mrd. Euro erhöhen. Ausschlaggebend hierfür sei die Entscheidung der Kommission für Kernenergierückstellungen in Belgien, wonach Engie jetzt einen Diskontierungssatz von 3,50% (Ende 2015: 4,80%) verwenden müsse. Während der Analyst diesen Aspekt negativ für das Unternehmen werte, seien andere Entwicklungen der letzten Wochen durchaus positiv ausgefallen (gestiegene Öl- und Gaspreise, Neuverhandlung von Gasabnahmeverträgen mit Statoil vereinbart, Verkauf der polnischen Kraftwerkeaktivitäten). Seine Prognosen würden unverändert bleiben.Das Wertpapier habe auf Sicht von einem Jahr (-25%) zu den Underperformern im Versorgersektor (STOXX Europe 600 Versorger: -8%) gehört, was auf die mehrmaligen Gewinnwarnungen und die Belastungen, die der notwendige Konzernumbau mit sich bringe, zurückzuführen gewesen sei. Auf Basis der Dividendenvorschläge für 2016 und 2017 weise die Aktie attraktive Dividendenrenditen von 8,2% bzw. 5,7% auf. Ferner seien bei einem KBV 2016e von 0,6 schon weitere Belastungen im Aktienkurs berücksichtigt.Börsenplätze Engie-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Engie-Aktie:12,145 EUR -0,54% (03.01.2017, 11:38)