Die Lösungen des Unternehmens, die unter anderem in direkter Konkurrenz zum börsennotierten Zendesk stünden, würden sich über eine Schnittstelle auch in die Angebote der Software-Riesen Oracle und SAP einbinden lassen.



Zu den Details des geplanten IPO, wie etwa in welchem Umfang neue Aktien ausgegeben werden sollten, hätten die Amerikaner bislang noch keine Angaben gemacht.



Aufgrund des starken Wachstums und des dynamischen Markts sei EngageSmart ein interessanter IPO-Kandidat. Vor einer Bewertung wartet "Der Aktionär" weitere Informationen zum Börsengang ab, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)



Kurzprofil EngageSmart, LLC:



EngageSmart, LLC ("EngageSmart") ist ein führender Anbieter von vertikal maßgeschneiderten Softwarelösungen zur Kundenbindung sowie integrierten Zahlungslösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Braintree, Massachusetts, und bietet vertikale, mandantenfähige Software-as-a-Service (SaaS)-Einzelinstanzlösungen an, darunter SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 und DonorDrive, die dafür ausgelegt sind, die Zusammenarbeit seiner Kunden mit ihren Klienten zu vereinfachen, indem sie die digitale Akzeptanz und Selbstbedienung fördern. (27.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beim Kontakt mit Versicherungen, Finanzdienstleistern aber auch Ärzten und der öffentlichen Hand erwarten Kunden zunehmend reibungslose digitale Prozesse, EngageSmart setzt mit Software-Lösungen dort an und verzeichnet damit rasant steigende Umsätze, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Freitag habe das Unternehmen seine Unterlagen für ein IPO in New York eingereicht.Um ihre Kunden besser abzuholen, würden Unternehmen verstärkt in Software investieren. Der Markt für sogenannte Customer Engagement Solutions habe sich 2020 auf 15,5 Milliarden Dollar belaufen und solle bis 2026 jährlich fast 13 Prozent auf 31 Milliarden Dollar zulegen.EngageSmart toppe dieses Wachstum um ein Vielfaches: In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres sei der Umsatz des Software-as-a-Service-(SaaS) Unternehmens um 59 Prozent auf 99 Millionen Dollar geklettert.