NYSE-Aktienkurs Energy Fuels-Aktie:

8,52 EUR -2,07% (21.10.2021, 18:24)



ISIN Energy Fuels-Aktie:

CA2926717083



WKN Energy Fuels-Aktie:

A1W757



Ticker-Symbol Energy Fuels -Aktie:

VO51



NYSE-Symbol Energy Fuels -Aktie:

UUUU



Kurzprofil Energy Fuels Inc.:



Energy Fuels (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, NYSE-Symbol: UUUU) beschäftigt sich mit der konventionellen und in situ (ISR) Urangewinnung und -rückgewinnung sowie mit der Erforschung, Genehmigung und Bewertung von Urangrundstücken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: ISR Uran und konventionelles Uran. Sie führt ihre ISR-Aktivitäten über das Nichols Ranch Project im Nordosten von Wyoming durch. Sie führt ihre konventionellen Aktivitäten zur Urangewinnung und -rückgewinnung über ihre White Mesa Mill durch. Sie besitzt die Nichols Ranch Uran Recovery Facility in Wyoming (Nichols Ranch Project), eine Uranrückgewinnungsanlage in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die White Mesa Mill in Utah, eine konventionelle Uranrückgewinnungsanlage in den USA. Sie besitzt auch Uran- und Uran/Vanadiumgrundstücke und -projekte in verschiedenen Phasen der Exploration, Genehmigung und Bewertung sowie voll genehmigte Uran- und Uran/Vanadiumprojekte im Standby-Modus. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energy Fuels-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Energy Fuels Inc. (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, NYSE-Symbol: UUUU) unter die Lupe.Im Uran-Sektor spiele derzeit weiterhin die Musik. Zu den Aktien, die in den vergangenen Tagen ein Kursfeuerwerk abgefeuert hätten, gehöre auch Energy Fuels. Bei Energy Fuels gebe es allerdings auch eine andere Fantasie: Seltene Erden. Diesen Bereich baue der Konzern gerade aus. Energy Fuels sei daher eine ganz interessante Story, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.10.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Energy Fuels-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Energy Fuels-Aktie:7,325 EUR -1,88% (28.10.2021, 18:31)